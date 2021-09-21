Мозырская районная организация «Белая Русь» проведет очередной прием граждан.

24 сентября в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Пилипончик Елена Валерьевна – директор государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Мозыря», депутат Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Время приема с 11.00 до 13.00 часов. Предварительная запись 23 сентября по телефону 25-37-17 с 18.00 до 19.00 часов.