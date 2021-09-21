Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников Православной Церкви. В этот день традиционно вспоминают родителей Девы Марии и молятся святым Анне и Иоакиму. Пара была бездетной и долго молилась о рождении ребенка. Анна получила радостную весть о скором пополнении, став матерью Девы Марии — Пресвятой Богородицы. Почитание Пресвятой Богородицы — во главе христианства. Ее ликами украшены все православные храмы. Как рассказали в Туровско-Мозырской епархиии, самое важное, что нужно сделать на праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это исповедоваться и причаститься, ведь главная цель духовной жизни верующего человека – соединение с Христом. По народному календарю на Рождество Богородицы празднуют Осенины – это время наступления устойчивой осенней погоды и завершение сбора урожая.