Состоялась 40 сессия Совета депутатов. На ней был рассмотрен ряд организационно-кадровых вопросов

Сороковая сессия Совета депутатов Мозырского района состоялось при участии практически всех народных избранников. На ней присутствовали 26 из 28 депутатов. В работе сессии учувствовали также председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько, члены районного исполнительного комитета, начальники отделов и служб и подразделений, председатели сельисполкомов.

На повестке сессии – ряд организационно-кадровых вопросов. Один из них – переизбрание заместителя председателя Совета депутатов. Ранее этот пост занимал Олег Сосновец, который не может выполнять возложенные на него функции в связи со сменой профессиональной прописки. По итогам голосования заместителем председателя единогласно избрали Василия Бернацкого, депутата от Станционного избирательного округа №24. Вместо Василия Викторовича председателем постоянной комиссии по мандатам, законности и местному самоуправлению будет Анна Козакевич, депутат от Заводского избирательного округа.

Решением сессии досрочно прекращены полномочия депутата Дарьи Грамович. Основание – переезд в другой город и письменное заявление. Кроме кадровых были решены и некоторые финансовые вопросы. Уточнены и утверждены окончательные цифры районного бюджета.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ