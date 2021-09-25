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Рубрика: Новости

25 сентября – день осенней уборки. В субботу на Мозырщине пройдет районный субботник

21 сентября 2021, 18:35

25 сентября 2021 года в Мозырском районе пройдет районный субботник по санитарной очистке и уборке территорий. Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, направят в учреждение здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» и подведомственным ему учреждениям на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий и сооружений.

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