25 сентября – день осенней уборки. В субботу на Мозырщине пройдет районный субботник

25 сентября 2021 года в Мозырском районе пройдет районный субботник по санитарной очистке и уборке территорий. Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, направят в учреждение здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» и подведомственным ему учреждениям на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий и сооружений.