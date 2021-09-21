Театр «Легион» готовится к премьере интимной комедии «Частная жизнь»

Новый творческий сезон для народного молодежного театра «Легион» – это всегда о премьере. Уже в октябре на сцене Дворца культуры НПЗ коллектив под руководством Александра Мазькова представит истинно английскую комедию. Само это словосочетание – признанный театралами бренд. Зрителей ожидает тонкий юмор, остроумные реплики, яркие диалоги.

Сам драматург эту пьесу называл «самой легкой из легких комедий». Но интерес к ней мировых театров не угасает со времен премьеры в 1930 году. «Частную жизнь» когда-то на сцене Мозырского драмтеатра ставил и Иван Мележ. Поклонникам театра «Легион» по настроению эта постановка напомнит другой спектакль – «Тетка Чарли из Бразилии».

Под чутким руководством режиссера-постановщика Ирины Мазьковой актеры продолжают оттачивать каждую реплику, каждую эмоцию и движение. Нескольких минут на репетиции хватает, чтобы понять этим героям «вместе тесно, а врозь скучно». Но прочувствовать всю «химию» и взрыв эмоций можно будет только на премьере. Кстати, за игрой талантливых «легионеров» этой осенью могут наблюдать новички: театр «Легион» продолжает искать таланты.

Если вы также верите в свои силы, готовы расширять границы возможностей и мечтаете о большой сцене, добро пожаловать в гости к «Легиону». Будущих героев детских и взрослых постановок ждут по будням в 18 часов во Дворце культуры НПЗ.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ