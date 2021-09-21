«Восеньскi кiрмаш» и «Мехомания» – это низкие цены, отличное качество и разнообразие товаров. Выставка работает около ДК НПЗ

Возле дворца культуры Мозырского НПЗ за одну ночь вырос шатер. В нем расположилась традиционная выставка-ярмарка «Модный базар». Осень – это не время хандрить, а время утепляться. И здесь это можно сделать. Более 100 моделей шуб, на любой вкус и кошелек, разной длины, разных расцветок, от практичных до кричащих ярких тонов. Изделия фабричные, производство расположено в России в городе Пятигорске. Причем шубы можно приобрести в рассрочку на три месяца и в кредит до 24 месяцев.

На ярмарке также представлены в широком ассортименте женские куртки. Подобрать модель помогут опытные продавцы.

Шубы, куртки, аксессуары, одежда для дома и еще много всего. Осень – это время укреплять иммунитет, защищаться от вирусов. Проверенный веками продукт, который стоит на страже здоровья, это мед. Майский, с маточным молочком, горная лаванда. Бактерицидный, общеукрепляющий, болеутоляющий, очищающий организм от шлаков и токсинов. Всех полезных свойств и не перечесть.

А мед лучше всего употреблять с чаем, его на выставке представлено несколько десятков наименований. К чаю – восточные сладости, сухофрукты. Есть на ярмарке и целый стенд со специями. Кстати, товары находятся не только внутри шатра, но и снаружи. Перед входом расположился стенды с трикотажем, рыбными консервами и саженцы из питомника. Выставка продлится до 26 сентября включительно.