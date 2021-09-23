Семинары, различного рода тренинги для активистов первичной профсоюзной организации Мозырского НПЗ проводятся регулярно. но это мероприятие, действительно, особенное. И эта особенность уже заявлена в названии «Роль профсоюзов в жизни организации, RESTART: ОСОЗНАНИЕ – ПЕРЕЗАГРУЗКА». Профсоюзные лидеры собрались вместе на учебу, чтобы получить новые знание, более глубоко осознать свою деятельность, работу в команде и с людьми. Видеть проблемы и находить их решение.

Семинар-тренинг протяженностью в два дня. Его ведущие – профессиональные психологи, делились знаниями из весьма специфической сферы, устройства внутреннего мира человека. В идеале профсоюзный лидер – это не просто активист, это психолог, ведь работает напрямую с людьми. Найти подход, понять, правильно донести необходимую информацию.

Ведущие тренинга задали участникам один из главных вопросов: профсоюзный актив – «это каждый сам за себя» или сплоченная команда. И путем тестирования, опросников, а также командной игре выяснили уровень развития команды, степень вовлеченности, сильные стороны лидеров. Ведь от работы каждого зависит успех общего дела. Участники семинара в ролевой форме обсудили варианты решения проблемы. В программе также «Корпоративная культура и ценности организации», обсуждение целей профсоюза, основы ораторского мастерства. В общем, мероприятие заставило профсоюзных лидеров переосмыслить свою работу и перезагрузиться.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ