Выездной прием граждан проведет в Мозыре председатель Гомельского областного суда Сергей Михайлович Шевцов

28 сентября председатель Гомельского областного суда Сергей Михайлович Шевцов проведет «прямую линию», а также выездной прием граждан. С 10 до 11 состоится «прямая телефонная линия» по телефону 25-19-69. Прием граждан пройдет с 11 до 13 в здании суда Мозырского района по адресу: Мозырь, Пролетарская 86, 1 этаж кабинет 1-9 . предварительная запись по телефону 25-19-59