Районный форум патриотических сил прошел в Мозыре. Среди участников мероприятия — молодые коммунисты Китайской народной республики

Мозырские коммунисты – товарищи активные, инициативные, рамками одного города и традиционных мероприятий не ограничиваются. Форум патриотических сил, организованный бюро Мозырского райкома Коммунистической партии Беларуси, навсегда войдет в историю организации. Собрание местных партийных активистов стало интернациональным: участие в нем приняла делегация от Коммунистической партии Китайской народной республики. Гостей приветствовала также депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко. У белорусских и китайских коммунистов много общего. Обе партии – крупнейшие в своих странах, и выступают в поддержку правительства. Обе на протяжении не одного десятка лет сохраняют последовательный и единый курс в политической сфере. К слову, вступить в ряды Компартии Китая не просто. Чтобы получить партийное удостоверение, нужно иметь не только идеальную репутацию, но и рекомендации, а решения можно ожидать не один год. Иностранные гости, посетившие форум патриотических сил, в Мозыре с долгим визитом: все они приехали получить степень магистра в педагогическом университете имени Шамякина. В рамках форума все его участники пролистали виртуальные страницы истории своих народов, а также говорили о взаимодействии патриотических и общественных организаций.