На старт, двери открыты! Спортивно-технический клуб «Старт» приглашает на занятия

Выбор дополнительного образования для ребенка – задача серьезная и ответственная. Но, в то же время, интересная и увлекательная: ведь разнообразие современных кружков и секций позволяет исполнить любые детские мечты. Будь-то парикмахерское искусство, авторский хэндмейд, мировой подиум или олимпийские награды.

Выбор спортивных и творческих дисциплин в «Старте» действительно впечатляет. Найти занятие по душе можно как для первоклашки, так и для уже взрослых юношей и девушек. Вот модное сегодня бисероплетение объединяет девочек разного возраста. И если новички старательно выплетают первые узоры, то воспитанницы «со стажем» собирают интерьерный декор из сотен мелких деталей.

Кружок рисования — почти как школьный урок, только интереснее. Внимательный педагог помогает младшим лепить из разноцветного пластилина. Так развивается мелкая моторика. Вдохновляет юное поколение сама атмосфера кабинета — кругом рисунки и поделки хэндмэйд (это еще один кружок в «Старте»). Все сделано детскими руками.

Рисовать, но уже на лицах, учатся и воспитанницы студии парикмахерского искусства. В программе обучения — сценический грим, основы макияжа и ухода за кожей и, конечно, все про волосы. Для преподавателя Элины Сергеевны занятия в «Старте» когда-то определили будущее: сначала были занятия в этом кружке, где она поступила в специализированный колледж в Витебске, где продолжила постигать тонкости парикмахерского искусства. Сегодня, вернувшись в родной город, мастерство преподает новому поколению будущих стилистов и визажистов.

Значимое место в «Старте» отвели и спортивным дисциплинам. В тренажерном зале могут заниматься подростки и взрослые спортсмены. На спортивных танцах с элементами акробатики старательно растягиваются будущие, пока еще маленькие, звездочки мировых чемпионатов. В призерах различных соревнований всегда — подопечные секции настольного тенниса.

Если вы вдруг растерялись от многообразия выбора, специалисты дают совет: вспомните, с чем играл или сейчас играет ваш ребенок. Именно там кроются все подсказки, чтобы будущее хобби было в удовольствие. На возражение «дополнительное образование – это дорого», в «Старте» отвечают: цена 12-ти занятий в месяц –

всего 10 белорусских рублей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ