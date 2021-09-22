Работу промышленного сектора экономики проанализировали в Мозырском исполкоме. В качестве примера посетили ОАО «Мозырьсоль»

Работу промышленного сектора экономики проанализировали в Мозырском исполкоме. На выездной семинар-совещание пригласили руководителей предприятий и заместителей по экономике. В качестве примера посетили ОАО «Мозырьсоль».

Почем пуд соли? Как выжать максимум на производстве и поднять заработную плату? Стоит ли искать резервы там, где, казалось бы, и так есть относительная стабильность? На эти и многие другие вопросы искали ответы на семинаре-совещании, участие в котором приняли руководители промышленных предприятий и заместители по экономике. За опытом приехали на «Мозырьсоль». За примерами пошли на производство. Солевики на деле показали, как добиваются высоких результатов, год из года наращивая темпы. В следующем году завод отметит 40-летие со дня выпуска первой продукции. Сегодня «Мозырьсоль» производит до 500 тысяч тонн соли в год. Ассортимент насчитывает более 100 позиций. В сутки перерабатывают от 1500 тонн белого золота. В последние месяцы вышли на максимум – 2200.

Но важно не только переработать, но и продать. Все для того, чтобы поднять экономику и, соответственно, увеличить заработную плату. И это получилось. Соразмерно переработке выросла и заплата. С 1200 в первом квартале до 2000 на сегодняшний день. Генеральный директор предприятия Владимир Дворник рассказал, где найти ресурсы для движения вперед. Переработка соли – производство энергозатратное. В сутки для работы предприятия требуется 200 тысяч кубов газа. В себестоимости продукции энергоносители занимают 50%, 20% – идет на заработную плату. При этом соль – продукт дешевый. Одна тонна стоит максимум 220 рублей. Поэтому работать приходится много. Кроме этого нужно сокращать все лишние затраты. На предприятии практически избавились от балласта в виде подрядчиков. Все основные работы выполняют сами. Исключение составляют только те виды деятельности, которые требуют дополнительной квалификации. Участники мероприятия посетили большинство цехов, часть из которых обслуживает производство. Поделились солевики и способами стимулирования труда. Здесь, например, поощряют некурение, премируют за культуру производства. Все увиденное и услышанное впечатлило даже бывалых управленцев. Отличительная особенность мозырской соли – это, в первую очередь, ее чистота. Убрать из продукта все примеси, оставив в пакете только саму соль… Этот же талант, избавляться от ненужного, демонстрируют в организации производства. Чистый, усердный труд – чистая прибыль… Где искать резервы на остальных мозырских предприятиях, обсудили на пленарном заседании, которое состоялось в Мозырском райисполкоме.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ