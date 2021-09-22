Пошли в лес за грибами и потерялись. В Мозырском районе нашли заблудившихся грибников

В понедельник, 20 сентября в 14-00 в Мозырское отделение ЧС поступило сообщение от мужчины о том, что вблизи д. Буда Казимировской он потерялся вместе с женой в лесу. На поиски выехали мозырские спасатели, милиция и сотрудники опытного лесхоза. При помощи громкоговорителя и держа связь по телефону потерявшихся удалось найти. Состояние их удовлетворительное и в госпитализации не нуждаются.