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Рубрика: Новости

Пошли в лес за грибами и потерялись. В Мозырском районе нашли заблудившихся грибников

22 сентября 2021, 18:39

В понедельник, 20 сентября в 14-00 в Мозырское отделение ЧС поступило сообщение от мужчины о том, что вблизи д. Буда Казимировской он потерялся вместе с женой в лесу. На поиски выехали мозырские спасатели, милиция и сотрудники опытного лесхоза. При помощи громкоговорителя и держа связь по телефону потерявшихся удалось найти. Состояние их удовлетворительное и в госпитализации не нуждаются.

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