На пожаре в Мозыре работники МЧС спасли хозяина квартиры

Рано утром 21 сентября загорелась квартира в доме по бульвару Дружбы. Тревожное сообщение поступило на пульт центра оперативного управления. Прибывшие работники МЧС обнаружили сильное задымление из окна квартиры на пятом этаже. После вскрытия дверей, во время проведения разведки в горящей комнате в кресле обнаружен мужчина. После выяснилось, что это хозяин квартиры, 1963 года рождения. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали медикам. С диагнозом «термические ожоги 5 % тела, отравление продуктами горения» пострадавший был госпитализирован. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнём при курении.