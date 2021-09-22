Акция «Детский автобус» стартовала в Гомельской области

Госавтоинспекция Гомельской области проводит в регионе по 30 сентября профилактические мероприятия «Детский автобус».

Правоохранители во время акции проконтролируют, как водители детских автобусов соблюдают требования ПДД. Усиленно будут проверять техническое состояние транспорта, наличие допуска к участию в дорожном движении, соблюдение правил перевозки детей. Проверят у водителей и документы. Особое внимание уделят физическому состоянию водителей. Госавтоинспекторы отметили, что во время учебного года, когда детей подвозят от места жительства к месту учебы и обратно, особую важность приобретает вопрос безопасности при перевозке несовершеннолетних в школьных автобусах. К сожалению, нарушения со стороны водителей детских автобусов правил дорожного движения и требований действующих нормативно-правовых актов все же имеют место.