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Рубрика: Новости

Акция «Детский автобус» стартовала в Гомельской области

22 сентября 2021, 18:19

Госавтоинспекция Гомельской области проводит в регионе по 30 сентября профилактические мероприятия «Детский автобус».
Правоохранители во время акции проконтролируют, как водители детских автобусов соблюдают требования ПДД. Усиленно будут проверять техническое состояние транспорта, наличие допуска к участию в дорожном движении, соблюдение правил перевозки детей. Проверят у водителей и документы. Особое внимание уделят физическому состоянию водителей. Госавтоинспекторы отметили, что во время учебного года, когда детей подвозят от места жительства к месту учебы и обратно, особую важность приобретает вопрос безопасности при перевозке несовершеннолетних в школьных автобусах. К сожалению, нарушения со стороны водителей детских автобусов правил дорожного движения и требований действующих нормативно-правовых актов все же имеют место.

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