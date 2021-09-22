«Чистый лист» – чистая мусорная корзина. Необычный бизнес-проект мозырян

Зарабатывать на хорошем деле. Двое мозырян разработали и сейчас на практике воплощают бизнес-проект, который призван помочь городу и его жителям.

Это видео появилось в инстаграм 24 августа. Двое инициативных мозырян обратились к горожанам с предложением выносить мусор за небольшую плату. Суть бизнес-проекта – выносишь чужой мусор. Вносишь свой вклад в заботу об экологии, при этом зарабатываешь деньги.

Название бизнес проекта «Чистый лист» говорит само за себя – каждый новый день начинать с чистого листа и с чистой мусорной корзиной. В чем заключается суть услуги, рассказал автор проекта.

Цена вопроса – 10 рублей в месяц. После шести месяцев предусмотрена скидка. В качестве адресатов услуг по выносу мусора предприниматели видят пенсионеров, людей с инвалидностью и травмами и, конечно, тех, кто ценит свое время. Екатерина Дашкевич заказала вынос мусора для своей мамы.

Мозыряне вынашивали проект на протяжении полутора лет, разработали свой бизнес-план, учитывали налоги, затраты на пакеты, на передвижение и будущую зарплату потенциальному работнику. По расчетам – чтобы была прибыль, нужно охватить 1 процент населения Мозыря – это около тысячи человек. Эти ребята не просто хотят зарабатывать, они хотят приносить пользу городу и его жителям. Так что удача должна быть на их стороне.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ