Первые шаги в бизнесе – в качестве курьера интернет-магазина запрещенных веществ. 17-летний мозырянин отправится в тюрьму на 10 лет

Первые шаги в бизнесе – в качестве курьера интернет-магазина запрещенных веществ. Такой опасный путь выбрал 17-летний мозырянин. Результат предсказуемый – задержание, несколько месяцев в СИЗО, скамья подсудимых и жесткий приговор – 10 лет колонии.

Из материалов суда Мозырского района:

«Действуя в составе организованной группы по предварительному сговору с неустановленными лицами, он 27 апреля в Мозыре приобрел альфа-PVP общей массой не менее 6,3г — в крупном размере. Содержимое не менее чем шести свертков сбыл неизвестным. Разместил эти свертки с психотропами в тайниках. Затем подготовил отчет с фото и координатами места расположения. Эту информацию через Telegram отправил неустановленным лицам для дальнейшего сбыта психотропов»

Таким же образом парень приобрел больше 20-ти граммов мефедрона, который был расфасован в свертках. Психотроп разместил в тайниках. Задержали мозырянина, когда он из Гомеля перевозил наркотики на такси в деревню Каменка. Обвинение несовершеннолетнему курьеру было предъявлено по части 4 ст 328 Уголовного Кодекса Беларуси. Приговор районного суда может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.