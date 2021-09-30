В Мозыре на улице Коммунальной торжественно открыли центр по обслуживанию населения «Гомельоблгаза». Здание выросло рядом с уже существующим офисом и стало настоящим украшением улицы.

Сервисный центр по обслуживанию населения Производственного управления «Мозырьгаз» возвели на улице Коммунальной рядом с уже существующим зданием. На торжественное открытие центра приехали многочисленные гости: председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поздравил мозырян с важным событием.

Вместе гости торжественно зажгли пять газовых фонарей, которые символизируют пять районов газоснабжения, находящихся на обслуживании управления «Мозырьгаз». В рамках мероприятия работникам «Мозырьгаз» вручили награды за добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в строительство объекта. Архитекторы и строители потрудились на славу. При возведении центра учитывались не только вопросы практичности, но и эстетика. Своими впечатлениями от увиденного с присутствующим поделился помощник Президента, инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.

Подобные центры обслуживания населения сейчас строятся по всей стране. Реализуется масштабный проект цель которого – вывести уровень обслуживания на самый высокий уровень.

Мозырский район включен в программу ускоренного социально-экономического развития. Еще один реализованный проект – это новый шаг вперед. Вместе гости перерезали символическую красную ленту. Для всех, кто впервые переступил порог здания, газовщики провели небольшую экскурсию. Продемонстрировали технические возможности: электронная очередь, информационное табло со справочной информацией. Здесь учли эпидемиологическую обстановку и постарались создать неограниченные возможности для людей с ослабленным здоровьем. Комфортные условия для посетителей, возможность занять детей, пока родители решают формальные вопросы и, конечно, удобства для сотрудников.

Центр уже работает для посетителей. Вопросы можно решить и позвонив по коротким номерам. Набрав 129 или 162 можно связаться с колл-центром. С официальным новосельем начался новый этап работы мозырской службы газа.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ