В Мозырском райисполкоме прошел инструкторско-методический сбор председателей призывных комиссий со всей Гомельской области

Председатели призывных комиссий со всей Гомельской области собрались в Мозыре. Цель –подвести итоги весенней призывной кампании, а также обсудить задачи и ход проведения нынешнего осеннего призыва. В президиуме полковник Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Несмотря на сложные демографическую и эпидемиологические ситуации, запланированные мероприятия по призыву на срочную военную службу и службу в резерве проходят в штатном режиме. Новшество этого года в то, что студентам сельскохозяйственных ВУЗов предложили проходить службу в резерве во время летних каникул. Таким образом, за годы учебы можно полностью отдать долг родине. Правда, из 200 человек на такие условия согласились пока только 5. Этот вопрос в стадии проработки. остается проблемой уклонение от воинской службы, уклонистов таких на данный момент 62 человека, в длительном розыске числятся 533 призывника, цифры по области. Что касается положительных тенденций, то по итогам работы военный комиссариат Гомельской области в числе лучших по республике.