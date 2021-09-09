Открытие нового магазина «Дары от Зари» в Гомеле

Вкусная, аппетитная и всегда свежая продукция – в шаговой доступности для жителей крупного микрорайона в Гомеле. В областном центре на улице Мазурова открылся шестой по счету магазин «Дары от Зари».

В торговой сети известного мозырского предприятия «Дары от Зари» прибыло – на улице Мазурова в Гомеле открылся новый фирменный магазин. Это уже шестой по счету объект в областном центре, расположен в густонаселенном районе. Формат самый востребованный – «у дома». Это значит, магазин шаговой доступности для обеспечения ежедневных потребностей местных жителей.

Дизайн торгового объекта – неизменный для всей сети. Фирменная вывеска, не самое большое, но очень уютное помещение, где на прилавках компактно расположен весь ассортимент – от знаменитой «охлажденки» до колбасных изделий и вкуснейшей готовой продукции.

Ассортиментный перечень в «заревских» магазинах, как правило, формируется, исходя из предпочтений покупателей. Свинина и говядина, различные полуфабрикаты, фарш и субпродукты, шашлык, копчености, колбасы – и это далеко не полный перечень того, что предлагают гомельчанам. Многие покупатели нового торгового объекта с продукцией предприятия уже знакомы.

Ставку фирменная сеть «Зари» всегда делает на цену от производителя, вкусный, а главное, всегда свежий товар. Одним из самых популярных обещает стать отдел готовой продукции: очень удобно, что после работы гомельчанам не нужно ехать в гипермаркет с кулинарией, и проходить длинные ряды в поисках хорошего ужина. Запеченные колбаски, ароматная рулька, румяные голубцы, котлеты с начинками и без уже своим видом вызывают аппетит. Опять-таки, в основе готовой продукции – свежее мясо.

В день открытия с удовольствием покупали не только мясо, но и фирменную «молочку», яйца. 90% продукции, представленной на прилавках, собственного производства. Ассортимент дополнен хлебными и кондитерскими изделиями, бакалеей.

Не обошлось на открытии и без подарков: первые четыре покупателя, чьи покупки в чеке превысили 50 рублей, унесли домой фирменный «заревский» презент – запеченного молочного поросенка.

Продукция совхоз-комбината «Заря» лидирующие позиции занимает в рейтингах нескольких городов области.

В этом году «Заря» празднует 25-летие. И этот торговый объект стал хорошим подарком как для покупателей, так и для самого коллектива. Ведь «новое» – это всегда продолжение истории. А если речь идет о современном удобном хорошем магазине, значит, все предприятие растет и развивается!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ