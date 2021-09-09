Белорусский союз женщин 7-14 октября проведет Неделю матери, информация Белта. Основная цель мероприятий, которые пройдут по стране в этот период, — развивать традиции бережного отношения к женщине и особо отметить значение матери. В эти дни в том числе по инициативе Белорусского союза женщин пройдут чествования, акции, круглые столы и конкурсы. Особо будут чествовать мам, воспитавших талантливых, одаренных, активных граждан страны. В Беларуси 14 октября ежегодно отмечается День матери. Праздник учрежден указом Президента 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. Деятельность Белорусского союза женщин, который