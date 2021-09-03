Стартовал прием документов на оформление ID-карт и биометрических паспортов

Вместе со всей страной Мозырь делает очередной шаг навстречу технологиям. С 1 сентября жители региона могут подавать заявки на документы нового образца — ID-карту и биометрический паспорт. Первая заменит привычный нам «синий» паспорт, но действует только в Беларуси. Второй нужен для поездок за границу.

Вот такая пластиковая карта — вместо бумажного паспорта. Чем-то она напоминает водительское удостоверение. По размеру — как обычная кредитка Из данных на смарт-карте есть фото и имя владельца, дата рождения, пол и гражданство. Остальные персональные сведения — адрес регистрации, семейное положение, наличие детей, — зачипированы и хранятся в электронной базе.

Усовершенствована и подача документов на получение биометрического паспорта и ID-карты. Больше никакой бумажной волокиты и походов в фотоателье. Все — в одном кабинете. Новые документы разработаны по мировым стандартам. И считаются более безопасными. Но, если вы пока не готовы к переменам, в обращении остается паспорт образца 1996 года.