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Рубрика: Новости

Очередное дело по наркотическим статьям рассматривается в суде Мозырского района

16 сентября 2021, 18:13

В суде Мозырского района продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении наркосбытчика и его клиента. Известно, 26-летний мужчина был задержан бойцами наркоконтроля 21 мая. В послужном списке парня – судимости за кражу и вождение в пьяном виде. Если вина каждого фигуранта будет доказана, покупателю наркотиков грозит до пяти лет лишения свободы
 А вот продавцу – втрое больше.

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