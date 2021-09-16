Очередное дело по наркотическим статьям рассматривается в суде Мозырского района

В суде Мозырского района продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении наркосбытчика и его клиента. Известно, 26-летний мужчина был задержан бойцами наркоконтроля 21 мая. В послужном списке парня – судимости за кражу и вождение в пьяном виде. Если вина каждого фигуранта будет доказана, покупателю наркотиков грозит до пяти лет лишения свободы

А вот продавцу – втрое больше.