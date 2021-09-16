Движение через площадь Ленина будет закрыто 17 сентября с 20-00 до 22-30



В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства и 866-летия города Мозыря, движение автотранспорта через пл. Ленина 17 сентября 2021 г. с 20-00 до 22-30 будет закрыто.

Движение общественного транспорта будет осуществляться:

– маршрут № 4 – от пл. Горького через ул. Интернациональную, ул. Мира, ул. Пролетарскую до пл. Примостовой;

– маршрут № 14 – от пл. Примостовой через ул. Пролетарскую, ул. Мира, ул. Интернациональную до пл. Горького;

– маршрут № 8 – от пл. Примостовой до ул. Заслонова, ул. Бумажкова, от пл. Горького до 5-го микрорайона;

– маршрут № 9 – от пл. Горького до д. Новики, ДРОЦ «Сидельники»;

– маршруты №№ 16, 20 – от пл. Примостовой через ул. Рыжкова;

– маршрут № 23 – от пл. Горького до МЭС;

– маршрут № 24 – от пл. Горького до ж/д станции «Козенки».