Неунывающие, активные и позитивные подопечные Центра социального обслуживания населения приняли участие в Минском полумарафоне

Их старость и болезни точно не застанут дома. Потому что они от них просто-напросто убегут. Активные и энергичные подопечные центра социального обслуживания населения решили, что мы можем многое и решились на участие в самом массовом забеге Беларуси – Минском полумарафоне.

Подали заявку и … побежали. Пять с половиной километров. Правда, бежали не по центральным улицам Минска, а по дорожкам мозырского лесопарка «Молодежный». Но от этого Минский полумарафон прошумел для них не менее широкой рекой хорошего настроения.

Владимир Васильевич – единственный бегун в женской команде. Но от гендерной принадлежности не зависят ни с чем несравнимые эмоции от преодоления дистанции, себя и временных рубежей! А еще от настоящих медалей. Их привезла из Минска Юлия Куксо, руководитель кружка неугомонных пенсионеров. Вручали награды как настоящие олимпийские.

Для многих медали – первые награды. Впрочем, найти себя в беге в 80 лет, полюбить его, получать от него удовольствие, вполне себе неплохая идея.

Активности и энергичности этих представителей золотого возраста вполне могут позавидовать и молодые. А сейчас у команды бегущих от болезни и старости пенсионеров новые амбициозные планы. Участие в марафоне настолько понравилось, что собираются обязательно побежать за новыми медалями.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ