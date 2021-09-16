В преддверье Дня народного единства Аллея семейных деревьев, расположенная на улице Советской, пополнилась молодыми саженцами

Посадка деревьев в канун важных дат – это уже мозырская традиция. В преддверье Дня народного единства Аллея семейных деревьев, расположенная на ул. Советской, пополнилась молодыми саженцами. Участие в посадке приняли депутаты и молодежь. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Середина сентября – самое время для посадки деревьев. В рамках районной акции «Разам з бацькамі», приуроченной ко Дню народного единства, на Аллее семейных деревьев было решено высадить кленовые саженцы. Прежде, чем приступить к делу – немного музыки, много добрых слов и напутствий. И каравай, в данном случае – символ преемственности поколений.

Аллея семейных деревьев на улице Советской появилась еще в 2019 году на месте, где когда-то находился детский городок. Сегодня здесь уже около 200 деревьев. В акции приняли участие члены молодёжного парламента, БРСМ, представители депутатского корпуса.

Совместно было высажено три десятка саженцев. Чтобы окрепнуть, им нужно время и крепкие колышки в качестве поддержки. Для молодых людей такая поддержка – это старшее поколение, на опыт которого всегда можно опираться.

И хотя выражение это не библейское, для многих мужчин оно служит ориентиром. Сенатор Олег Слинько признался, первый пункт выполнил многократно. Регулярно учувствует в подобных акциях, деревья посадил и на собственном участке, под его руководством закладывался сад «Зари».

Технологию посадки старались соблюдать. По окончании работы каждому саженцу обеспечили полив. Теперь главное, чтобы деревья принялись и пережили зиму.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ