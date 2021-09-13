Мозырянин устроил в квартире притон для наркоманов

Во время патрулирования милиционеры в одном из дворов по улице Социалистическая обратили внимание на шум, доносящийся из окна квартиры многоэтажки. Позвонили в шумную квартиру, дверь открыл 23-летний хозяин. У сотрудников РОВД вызвало подозрение его поведение, а также специфический запах в помещении. Уже в комнате они увидели компанию из 6 человек, возрастом от 19 до 23 лет. Рядом на столе было рассыпано высушенное растительное вещество, а вокруг лежали предметы, похожие на приспособления для употребления наркотических веществ. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в квартире и на балконе обнаружили более 340 граммов растительного вещества. Согласно заключению экспертизы – это марихуана. Оказалось, 23-летний мозырянин собрал наркосодержащее растение, высушил, а затем употреблял в качестве наркотика. Кроме этого, постоянно приглашал своих друзей для распития спиртного и употребления запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело.