В Туровской епархии начались торжества в честь Юровичской иконы Божией Матери. Крестным ходом святыня вернулась в родную обитель

Более тысячи паломников со всей Беларуси собрались воскресным утром, 12 сентября, у Свято-Михайловского собора, чтобы крестным ходом проводить Юровичскую икону Божьей Матери в родную обитель – в Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Перед этим в храме прошла торжественная литургия. Верующие молились Божьей Матери и просили ее о заступничестве. Маршрут Крестного хода из года в год остается традиционным: от кафедрального собора по площади Горького, затем Ленина, Примостовая и по мосту через реку Припять. По ходу следования мозыряне выходили встречать образ Пресвятой Богоматери. Многие преклоняли колени перед святой иконой, а после присоединялись к торжественному шествию. Священники кропили людей святой водой. За мостом пеший крестный ход трансформировался в авто. В Юровичи отправились 11 автобусов.

Чудотворная икона Божией матери «Юровичская-Милосердная» издавна почитается жителями всего Мозырского Полесья, причем как православными, так и католиками. Оригинал хранится в Кракове. В Юровичском монастыре находится список иконы, который всего на век младше своего первоисточника. Он датируется серединой 18 века. В советские времена икона была утрачена и чудесным образом обретена только в 2006 году. Ее нашли в Юровичах в нижнем храме. Образ отреставрировали. Уже на протяжении многих лет в начале сентября святыню привозят в Мозырь, в Свято-Михайловском соборе образ находится до Дня памяти Юровичской иконы Божьей Матери.