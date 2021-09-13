Пополнили белорусский каравай и презентовали лучшее от своего края. Как мозыряне встречали автопробег «Символ единства» 

«Символ единства» продолжает путешествие по Беларуси. 11 сентября участников автопробега встречали на юго-востоке страны. Калинковичи, Лельчицы, Добрынь, Наровля, Хойники и, конечно же, Мозырь. В каждом населенном пункте к колонне присоединяются местные жители.

Мозыряне собрались у нового, знакового для района места. Этот памятный знак в честь государственного деятеля Беларуси Василия Ивановича Шарапова открыли в конце августа. Вечером в субботу у площадки — яркий патриотический вид: десятки флагов, знамена общественных объединений и организаций, песни о Беларуси и для белорусов. И вот — самый долгожданный момент: со стороны Наровли подъезжают участники автопробега.

Гостям передают мешочек с зерном мозырского урожая. Такая церемония проходит в каждом из 118 райцентров, где побывает «Символ единства». Планируется, что все зерно превратят в муку, из которой испекут республиканский каравай. Мозыряне, конечно, не смогли не проявить свою индивидуальность и показать свое отношение к понятию «единство». Для нашего края это, прежде всего, дружба. А с хорошим другом обязательно съедят пуд соли от ОАО «Мозырьсоль». Друга угостят лучшей продукцией совхоз-комбината «Заря». И на дорожку подарят канистру топлива производства ОАО «Мозырский НПЗ».

Инициатором проведения масштабного республиканского автопробега выступило общественное объединение «Патриоты Беларуси». По задумке организаторов, участников проекта — людей всех возрастов, профессий и социальных групп, — объединяют неизменные ценности: мир, благополучие и независимость. Финиширует «Символ единства» в столице в канун Дня независимости.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Евгений Степанов. ТКМ