Мечтаете о карьере театрального артиста или петь на большой сцене? Творческие коллективы Дворца культуры НПЗ объявили о проведении кастингов

Лучшее предложение для мозырян, мечтающих об успешной творческой карьере. О проведении кастинга среди жителей города в возрасте от 17-ти лет объявил народный молодежный театр «Легион». Будущих артистов ждут во Дворце культуры МНПЗ каждый день, начиная уже с сентября. В 18.00 в кабинете №18 можно познакомиться с художественным руководителем и режиссером театра. Готовить басню, стихи или прозу не стоит. Но, возможно, придется почитать текст, чтобы режиссер услышал ваш голос. Тех, кто кастинг пройдет, мы увидим уже этой зимой в новогодней сказке на сцене Дворца культуры. А девушек в возрасте от 15 до 25 лет с начальной вокальной подготовкой приглашают пополнить прекрасный состав ансамбля «Полесские чаровницы». На прослушивание вокалистов и вокалистов также ждут в ансамбле народной песни «Живица». Не упустите свой шанс!