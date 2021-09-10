Крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Юровичской Милосердной пройдет в воскресенье, 12 сентября. В связи с его проведением временно будет ограничено автомобильное движение по мосту через реку Припять.

Торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы ежегодно собирают вместе сотни верующих. 12 сентября пройдет ежегодный Крестный ход из кафедрального собора святого Архангела Михаила в Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Возглавит его, по традиции, владыка Леонид, епископ Туровский и Мозырский. Стать участником значимого для верующих мероприятия может каждый желающий. Паломники начнут Крестный ход ровно в 12 часов дня. Через площади Горького, Ленина и Примостовую, по автомобильному мосту через реку Припять и до стоянки возле ДЭУ-43. За мостом сядут в автобусы до агрогородка Юровичи в Калинковичском районе. Там снова спешатся и проследуют до мужского монастыря. Примерно с 12.15 до 12.45 будет перекрыто движение через мост для всех транспортных средств.