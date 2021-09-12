12 сентября в Беларуси отметят День сотрудника органов предварительного следствия. В этом году дата юбилейная. Молодому самостоятельному ведомству исполнилось 10 лет.

В здании Мозырского РОСК по этому случаю прошло торжественное мероприятие.

Офицеры Мозырского РОСК собрались в актовом зале, повод – торжественный. Первый серьезный юбилей – 10 лет назад, 12 сентября 2011 года был создан Следственный Комитет Республики Беларусь. Мозырский районный отдел сегодня – это крепкий компетентный коллектив, в составе которого более 40 сотрудников.

За 10 лет в производстве находилось более 15 000 уголовных дел. Гражданам и юрлицам возмещено имущественного вреда на сумму более 5 миллионов 800 тысяч белорусских рублей, это почти 95 процентов. За годы существования отдела значительно сократились сроки расследования уголовных дел, сейчас более 60 процентов расследуется в срок до месяца, при этом значительно повысился уровень качества предварительного расследования. 10-тилетие Следственного Комитета – это повод отметить лучших сотрудников, грамотами и благодарностями. От районной администрации, МЧС, Департамента охраны, военного комиссариата и, конечно, непосредственно от Мозырского РОСК. На мероприятии в качестве почетных гостей – ветераны. Кривостаненко Татьяна Прокофьевна на заслуженный отдых ушла с должности заместителя начальника следственного отделения.

А профессионализм нынешних мозырских следователей отмечен как на областном, так и республиканских уровнях, ряд сотрудников имеют государственные награды.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин, Юрий Горобец. ТКМ