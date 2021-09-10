Как укрепить иммунитет детей в осенне-зимний сезон? Педиатры готовы дать некоторые рекомендации

Начало сентября – горячая пора для городской детской поликлиники. Школьники и детсадовцы вернулись в свои ученические коллективы. И, как следствие, детский иммунитет проходит очередную проверку на прочность.

Соблюдая «антиковидные» правила, детей с повышенной температурой перенаправляют через фильтр. Там прием ведет дежурный врач. В это же время, родители, стремясь дать максимальное развитие, записывают мальчишек и девчонок в кружки и секции, где обязательно нужны справки о состоянии здоровья. Да и прохождение плановых медкомиссий многие откладывали на самый последний момент. Как итог – кабинеты и педиатров, и врачей-специалистов не пустуют.

Сегодня в детской поликлинике есть все врачи, так называемых, «узких» специальностей: прием ведут кардиолог и невролог, лор и эндокринолог, хирург и офтальмолог. На постоянной основе проводится ультразвуковая диагностика. Но самая востребованная, все-таки, педиатрическая служба. Кстати, прием на участках официально разделен на три части: первый час принимают детей только заболевших, второй – тех, кто уже на справке, третий – тех, кто приходит на профилактические осмотры и на медкомиссии. 60 минут понятие, конечно, условное: без внимания не оставят ни одного маленького пациента. Но, если придерживаться регламента, можно существенно сократить время пребывания в поликлинике. Самый удобный способ попасть к педиатру – записаться на прием через электронную регистратуру talon.by.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ