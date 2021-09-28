Как работает ПЦР-лаборатория?

Тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции – одно из самых востребованных во время пандемии. Без ПЦР-теста практически невозможно поехать в отпуск или зарубежную командировку. Крайне востребована эта услуга для медицинских учреждений. Наша съемочная группа узнала, где и при каких условиях проводят диагностику коронавируса в Мозыре.

Открытие метода полимеразной цепной реакции когда-то принесло Нобелевскую премию его создателю. Уже тогда, в 1993 году, внедрение ПЦР в лабораторную практику называли эпохальным событием в медицине. Спустя почти 30 лет ПЦР-тестирование – самый востребованный метод при диагностике коронавируса.

Лаборатория Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии диагностику COVID-19 начала проводить в мае прошлого года. Сегодня за рабочую смену здесь обрабатывается порядка 250-ти тест-систем. Увеличить мощности смогли благодаря и поддержке Минздрава, и местных предприятий. Свой вклад в бесперебойную работу отделения ПЦР внесли совхоз-комбинат «Заря», Мозырский НПЗ, «Партнер и К», Мозырский ДСК. Обрабатывают в лаборатории пробы, которые поступают из медицинских учреждений. Также тесты могут сдать выезжающие за пределы Беларуси. В этом случае, саму пробу 6 из 7 дней в неделю возьмут по другому адресу.

Записаться на тестирование можно по телефону или на сайте Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Стоимость платного ПЦР-тестирования – 39 рублей 16 копеек для белорусов и 56 рублей 56 копеек для иностранцев. Оплата — в банке или на почте, а также в любом инфокиоске или мобильном приложении через систему ЕРИП. Тем, кто едет в страны Евразийского экономического союза, можно не дожидаться бумажной справки: результат внесут в электронную систему «Путешествуй без COVID-19».

Передачей данных в систему занимается Национальный центр электронных услуг вместе с Минздравом. Во время пересечения границы пассажиру теперь достаточно просто показать QR-код с результатами ПЦР-тестирования. Дальше система все сделает сама. Из Гомельской области в проекте всего две лаборатории. Одна из их – в Мозырском зональном центре.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ