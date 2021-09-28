Кадеты из 8 школы побывали в гостях на пограничной заставе «Глушкевичи»

В рамках гражданско-патриотического воспитания учащихся, пограничную заставу «Глушкевичи» Мозырского пограничного отряда посетили ребята из кадетского патриотического класса средней школы №8 г. Мозырь. Школьникам рассказали о том, как несут службу на границе, показали особенности проживания на пограничной заставе, продемонстрировали используемую военную технику, экипировку и вооружение. Учащиеся смогли не только визуально ознакомиться с представленными образцами, но и подержать их в руках. А еще ребята смогли поближе познакомиться с четвероногими питомцами подразделения. Сегодня пограничная застава «Глушкевичи» — образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране рубежей Беларуси. Она занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на белорусско-украинском участке границы. Посещение пограничной заставы убедило школьников, что наша граница находится под надежной защитой пограничников, которые неустанно и преданно охраняют рубежи нашей Родины.