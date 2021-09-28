Вакцинация без отрыва от производства. Мобильные бригады медиков выезжают прямо на предприятия

К четвертой волне коронавируса медицинские учреждения были готовы. Однако нагрузку на них лучше не создавать: все также актуальны методы предосторожности, а самый надежный и проверенный способ – вакцинация. Для удобства мозырян, мобильные бригады медиков выезжают прямо на предприятия.

Более двух сотен работников Мозырского райжилкомхоза уже привились от ковид-19. Сергей Иванович – среди тех, кто записался на вакцинацию. Для него пандемия стала тяжелым временем утрат: потеряв супругу, и, сам перенеся коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, сегодня Сергей Иванович утверждает: прививка – это всегда лучше, чем ожидание болезни.

Во время четвертой волны коронавируса, рост заболеваемости идет со смещением в сторону более молодых. И очень важно отметить — все тяжелые случаи — это не привитые от инфекции. Мобильные бригады на предприятиях района работают уже несколько месяцев. При выезде все, как в поликлинике. Перед вакцинацией доктор изучает анамнез пациента, и только после этого делается укол. Вакцину доставляют в специальных сумках. Выбор есть между российским и китайским препаратом. Медики призывают если не прививаться, то выполнять стандартные правила самосохранения. За соблюдением профилактических мер на предприятиях и в организациях следят и эпидемиологи.

В арсенале коммунальной службы появился генератор холодного тумана. При помощи этого аппарата по графику дезинфицируются все подведомственные помещения. Рециркуляторы в кабинетах, дезинфекторы, масочный режим… Строгий досмотр, чтобы попасть на территорию предприятия, прошла и наша съемочная группа. Быть готовым к любым коронавызовам – задача номер один для общества. Ведь противостоять пандемии можно лишь сообща.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ