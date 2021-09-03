День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – это профессиональный праздник в эти дни отмечают сотрудники Мозырского нефтегиганта. Мозырский НПЗ – это целый промышленный город, который строится, растет и развивается. Сегодня его населяет около 6 тысяч человек. Все они – профессионалы с большой буквы, ведь работа каждого из них сопряжена с огромной ответственностью.

В канун профессионального праздника труд лучших из них отметят грамотами, благодарностями и почетными званиями.

Профессиональный праздник нефтепереработчики традиционно отметят вместе с родным городом. Уже в субботу всех мозырян ждет праздничный бульвар. Как всегда – много музыки, веселья, тематические выставки, ярмарки, спортивные соревнования и показательные выступления.

Подробнее о том, как прошли торжества, смотрите в нашем выпуске в понедельник. А сегодня в адрес всех сотрудников Мозырского НПЗ звучат поздравления!