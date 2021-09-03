С праздником, работники газовой службы!

В воскресенье работники нефтяной, газовой и топливной промышленности будут отмечать профессиональный праздник. Среди тех, кто считает этот праздник своим – сотрудники «Мозырьгаз». Своим трудом они не только вносят вклад в энергетическую безопасность государства, но и в личный комфорт каждого из нас. О том, какими усилиями достигается – смотрите в нашем следующем сюжете.

Поворот ручки, щелчок и вот из горелки показалось пламя…. С такого простого и привычного действия начинается утро десятков тысяч мозырян. За ним – огромный труд длиной в несколько десятилетий. Гомельщина в числе первых в республике приступила к газификации. В 1961 году в Мозыре был создан эксплуатационный строительно-монтажный участок сжиженного газа.

Сегодня предприятие «Мозырьгаз» – это 545 человек, работающих в пяти районах газоснабжения. Развитие идет по пути постоянного технического перевооружения.

В соседнем Калинковичском районе на газопроводе идет замена задвижки, отработавшей свой нормативный срок. Примечательно, что работы ведутся без отключения потребителей.

На службе комфорта сегодня стоят тысячи агрегатов: газовые котлы, счетчики, плиты, проточные водонагреватели. Служба внутридомового газового обслуживания как никакая другая просто обязана идти в ногу со временем.

Аварийно-диспетчерская служба «Мозырьгаз» – это отряд специального назначения. В день на пульт поступает до двух десятков звонков.

На ул. Коммунальной вскоре официально откроется современный сервисный центр. Новоселье газовиков прежде всего отразится на комфорте посетителей. Всего на обслуживании «Мозырьгаз» находится более 108 тысяч абонентов.

Сегодня предприятием «Мозырьгаз» эксплуатируется 1570 километров газопроводов природного газа. За текущий год филиалом реализовано 393 млн. кубометров природного газа, более 4 с половиной тысяч тонн сжиженного углеводородного газа, газифицировано 629 квартир. Почти 70 тысяч оборудовано приборами учета. Мозырское производственное управление одна из лидирующих организаций по производственно-хозяйственной деятельности в Гомельской области. По итогам 2020 года предприятие занесено на областную доску почета.