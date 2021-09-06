Кровавый конфликт на Тимофея Абрамова

Фасад многоэтажки по улице Тимофея Абрамова до сих пор хранит следы поножовщины, которая произошла в субботу. До недавнего времени в квартире на 9м этаже проживала многодетная семья. Сегодня она стала меньше сразу на двоих. А началось все с банальной ссоры старшей 21-летней дочери и ее 26-летнего знакомого из Речицкого района. Очевидцем разборок молодежи стала мать девушки. Она же – первая жертва в этой истории. По предварительной версии гость набросился на хозяйку с ножом, от полученных ран та скончалась на месте. За маму вступился 11-летний сын. Его, раненого, забрали в больницу. К сожалению, ссора получила трагическое продолжение: выяснять отношения парень и девушка продолжили на площадке, а позже их тела нашли на козырьке подъезда. Предполагаемый виновник поножовщины погиб на месте. Его подруга умерла в машине скорой помощи. Восстановить достоверную цепочку событий предстоит следственно-оперативной группе. По факту трагедии Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.