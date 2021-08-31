Житель Калинковичей напал на охранника магазина, а после и на милиционера

Работникам одного из супермаркетов Калинковичей пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. На место прибыли сотрудники отдела Департамента охраны. Оказалось, неизвестный мужчина, находясь в торговом зале магазина, вызывающе себя вел. Когда сотрудник службы безопасности сделал замечание, тот ударил охранника и скрылся. Дебошира задержали на прилегающей территории. Для уточнения обстоятельств подозреваемый был доставлен на место совершения правонарушения – в магазин, там мужчина напал на милиционера, а после стал оказывать активное сопротивление при задержании. 34-летний безработный местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он привлекался к ответственности за административные правонарушения. По данному факту возбуждены 2 уголовных дела: за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности и за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.