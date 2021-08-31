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Рубрика: Новости

В Мозыре наркоконтроль задержал двух наркокурьеров

31 августа 2021, 18:51

29 августа оперативники мозырского наркоконтроля на одной из улиц города задержали двух 18-летних парней. У одного из них при себе было более 51 грамма кристаллического вещества. По заключению экспертов, изъятое содержит в себе особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP. Уже известно, что задержанные работали в качестве розничных курьеров интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Изъятый психотроп уже был расфасован и готов для распространения путем закладок. Следователи возбудили уголовное дело. Молодые люди помещены в изолятор временного содержания.

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