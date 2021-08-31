Лил как из ведра. Самый сильный ливень лета

Ливневые дожди в Мозыре этим летом традиционно сопровождаются шквалом видеороликов в социальных сетях. Дождь 30 августа стал самым продолжительным и самым сильным за последний месяц лета. По данным метеонаблюдений за сутки в Мозыре выпало 33 с половиной миллиметров осадков. Это более половины месячной и полторы декадных нормы осадков. Дождь сопровождался мощной грозой. Последствия – это упавшие деревья и подтопленные улицы. Ливневая канализация на многих из них в очередной раз оказалась неспособной справиться с потоками воды. Малинина, Бульвар Юности, пл. Горького, Ленинская… На пл. Примостовой дорожные реки едва не слились с Припятью. Среди «пострадавших» – железные кони. Автомобили не всегда успешно преодолевали водные преграды. Многочисленные видео и фото в социальных сетях снова вызвали бурные обсуждения. Самый популярный комментарий «Если мозыряне не едут на море, то море приедет к нам».