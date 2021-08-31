Завершены театральные каникулы. Уже почти месяц артисты проводят в репетициях, готовясь к открытию 32-го театрального сезона. 3 сентября – его открытие.

Мозырский драматический открывает новый театральный сезон 3 сентября фантасмагорией в двух действиях «Осторожно! Дикари!..» (по пьесе «О», автор – А. И. Слаповский). Эту совместную работу режиссера Юрия Леонидовича Вутто и коллектива театра нельзя пропустить. В театральной истории вечные темы любви и смерти. В ней много танцев, музыки, юмора и … трагических моментов. Она демонстрирует зрителю очередной образец исторической битвы добра и зла, которая происходит каждую секунду в мире, в семье, в сердце каждого человека. Какая из этих сил победит в нашей истории? И правда ли, что, кто победил, тот и добро?

Приходите! Место встречи – Мозырский драматический театр, 3 сентября, начало в 19.00.