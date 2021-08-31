Приходите на праздник! В Мозыре отметят День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Со 2 по 4 сентября 2021 года в Мозыре пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику – Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Стартует праздник 2 сентября во Дворце культуры ОАО «Мозырский НПЗ». Здесь откроются выставки детских рисунков и фоторабот, 3 сентября приглашают на тематический вечер. Главные праздничные мероприятия по традиции пройдут на бульваре около Дворца культуры в субботу, 4 сентября. Зрителей ждет насыщенная программа: выставка-продажа продукции местных предприятий, выступления спортсменов, награждение лучших работников завода, концертная программа с участием Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, игровые площадки для детей и многое другое. Начало всех мероприятий в 14.00.