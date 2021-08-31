Столкнулись ВАЗ и Фольксваген Транспортер. Пострадали два пассажира

29 августа в 12:20 47-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь по Рыжкова со стороны ул. Мира, при осуществлении поворота налево не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Транспортер», под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения получили 66-летняя женщина-пассажир «Фольксвагена» и 44-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ». Пострадавшие были доставлены в больницу, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой.