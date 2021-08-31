В ДТП, совершенном на 170 км автодороги Р-31 «Бобруйск-Мозырь-граница Украины», пострадал несовершеннолетний пассажир

29 августа около 5 вечера вблизи поселка Дружба 45-летний водитель, предварительно с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «БМВ» при обгоне попутно двигающегося автомобиля, не убедился в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилем «КИА РИО», под управлением 28-летней девушки-водителя. С травмами в реанимационное отделение были госпитализированы водитель автомобиля «БМВ» и 3-летняя девочка-пассажир автомобиля «КИА РИО». Пострадавшие оказались заблокированы в машинах, чтобы их освободить, потребовалось вмешательство работников МЧС.