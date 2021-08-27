О любви к людям, сострадании и призвании. Ольга Гейцева сестра милосердия, была удостоена высшей международной награды – медали имени Флоренс Найтингейл

6 сентября Белорусское общество Красного Креста отметит 100-летний юбилей. Не многие знают, что в Мозыре живет сестра милосердия, которая была удостоена высшей и самой престижной международной наградой – медали имени Флоренс Найтингейл. Следующий сюжет о любви к людям, сострадании и призвании.

Председатель мозырской организации Елена Мариненко идет в гости к своей коллеге, сестре милосердия, которая сейчас на заслуженном отдыхе, Ольге Гейцевой. Повод весомый 100-летний юбилей Белорусского общества Красного Креста. Имя Ольги Яковлевны навсегда вписано в его историю. Ведь она удостоена наивысшей и самой престижной международной награды – медали имени Флоренс Найтингейл. Получила она ее в 2013 году, тогда уже была на пенсии, но, тем не менее, продолжала работать. Белорусскому Красному Кресту –100 лет, 45 лет– именно столько Ольга Яковлевна работала сестрой милосердия. Она окончила специальные двухгодичные курсы Красного Креста, пошла работать по специальности, в ее трудовой книге запись одна. Причем, о своем профессиональном выборе Ольга Яковлевна никогда не жалела. Она помогала тысячам мозырян. В числе подопечных и ветераны войны, и ликвидаторы Чернобыльской аварии, и одинокие беспомощные старики.

Сестра милосердия. Этим все сказано. Оказать медицинскую помощь, выслушать, пожалеть, поддержать.

Медаль имени Флоренс Найтингейл была учреждена в 1912 году. С тех пор в Беларуси этой престижной наградой были отмечены 25 сестер милосердия, многие – за подвиги во время Великой Отечественной войны. Ольга Яковлевна своим примером доказывает: подвигу есть место и в мирной жизни. Выражается он в ежедневном гуманизме и милосердии.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ