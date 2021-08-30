В эти выходные нефтепереработчики собрались на самое массовое мероприятие – первенство по туризму, которое традиционно проводится на базе санатория «Сосны». Программа весьма насыщенна: спортивные и творческие состязания, конкурс быта, а главное – позитивное общение на свежем воздухе в неформальной обстановке.

Яркое завершение летнего сезона. В последние августовские выходные нефтепереработчики собрались на первенство по туризму. Это ежегодное мероприятие, однако, в 2020 из-за пандемии коронавируса не проводилось. Так что это первенство было действительно долгожданным. Это один из самых представительных и любимых заводчанами видов соревновательной программы круглогодичной Спартакиады. Программа первенства весьма насыщенна. Фундамент – это спортивные состязания. Причем, конкурсы требуют хорошей физической и моральной подготовки. Чего стоит ночное ориентирование. Бежать километры по лесу в кромешной тьме. Наравне с мужчинами это испытание проходили и представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола.

Комбинированная полоса препятствий, водный этап. В этих конкурсах без физподготовки не то что бы победить, участвовать невозможно. Поэтому в составе команд профессиональные спортсмены, к примеру, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Сергей Телешов.

Стремление к победе мотивирует целеустремленность, желание развиваться, а еще это сплачивает коллектив.

С каждым годом спортивные состязания усложняются. Делается это намеренно, чтобы команды развивались. Команда цеха № 5 – лидер прошлого туристического первенства. К мероприятию готовятся заблаговременно, участвуют, чтобы побеждать.

Физическая подготовка, безусловно, это основа основ. Но не менее важна и моральная поддержка. А когда в числе болельщиков – твой начальник, мотивация победить удваивается.

Комбинированная полоса препятствий состояла из пешеходно-горного этапа и этапа семейного. И если в одном участвовали люди, действительно увлеченные спортом, то семейный этап – это позитивный семейный конкурс, в котором нужно было много бегать, прыгать, демонстрировать ловкость. Детям здесь было однозначно не скучно.

Выступление команд оценивало компетентное жюри, в составе – профессиональные туристы. Эти люди знают толк в походном деле.

В программе туристического первенства особое место занимает конкурс быта. И в этом конкурсе команде трамвайного управления нет равных. Место дислокации находится на некотором отдалении от основного лагеря. На входе встречает табличка – «Ласкава запрашаем». Здесь есть свои заповеди: не злиться, не скупиться, улыбаться, не предавать, помогать, не ужинать и не грубить. А еще здесь много юмора и много комфортных условий. Даже полноценная походная баня. Главная фишка – это подвесной городок. 4,5 метра над уровнем земли, 10 площадок, пройти которые интересно не только детям, но и взрослым. Кстати, гостям здесь всегда рады. Подвесной городок не пустует. Он как полезная альтернатива гаджетам. Кстати, детей, так сказать, залипающих в телефоне, на турслете замечено не было. Если бы на этом первенстве был конкурс «самая туристическая семья», то семья Марцуль могла бы претендовать на победу. Сергей, Ольга, 10-летняя Александра и Жужа. Все, кроме Жужи, завсегдатаи походных мероприятий.

Активный отдых на природе – это приятный бонус первенства по туризму. Но все же это спортивное состязание, результаты идут в зачет круглогодичной Спартакиады Мозырского НПЗ. В итоге, первое место заняла команда нефтехимического производства. Уж небо осенью дышало. Ярким мероприятием нефтепереработчики закрыли летний сезон.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ