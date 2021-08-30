На базе Осовецкого сельского Совета прошел выездной семинар-совещание «День сельсовета». В нем приняли участие председатель райисполкома Елена Павлечко, председатели сельисполкомов, руководители предприятий и служб района, депутаты. Каравай на границе Осовецкого сельского совета дал старт выездному семинару. Если раньше Дни сельских советов были официальными мероприятиями, то в Год народного единства они стали демонстрацией достижений, и творческих, и экономических.