Цветочный или съедобный? Какой букет выбрать к 1 сентября?

Цветочный или съедобный? Какой выбрать букет к 1 сентября, этим вечером раздумывают тысячи мозырских мам. А уже завтра у городских цветочных павильонов выстроятся длинные очереди. Наша съемочная группа познакомилась с предложениями ко Дню знаний, а также пригласила в студию фуд-флориста.

В умелых руках фуд-флориста Натальи инжир, курага, финики и орехи превращаются… в оригинальный съедобный букет. Такие композиции в последнее время дарят часто, и не только в День знаний: они праздничные, яркие, вкусные. И, что очень важно, будут долго радовать своего получателя.

В основе необычного букета могут быть не только орехи и сухофрукты, но и сезонные ягоды, фрукты, любимые сладости. В качестве акцентов – живые цветы с мелкими бутонами и декоративная зелень. К 1 сентября, говорит специалист, важно подобрать не только «содержание» букета, но и размер.

Такого же мнения по поводу размера букета для учителя придерживаются и классические флористы. В особенности, когда речь идет о первоклассниках: дети только начинают свой школьный путь, и, конечно, хотят удивить первого учителя. Чтобы ваш выбор был действительно удачным, прислушайтесь к советам профессионалов.

Татьяна рассказывает, родители школьников постарше к 1 сентября чаще спрашивают о бюджетных вариантах. Например, три веточки хризантемы в такой пышной упаковке стоят всего 12 рублей. Есть демократичные, но не менее красивые варианты всего за 5 рублей.

В канун 1 сентября во всех городских цветочных магазинах и павильонах обновлен ассортимент. Ведь День знаний – одно из самых ажиотажных событий в мире флористики. Поздравить классного руководителя красивым букетом — старая добрая традиция, которой следуют уже много поколений. Кто-то выберет розы необычного оттенка, кто-то – модный фуд-букет. А кто-то приобретет у бабушек нестареющую классику – садовые астры или гладиолусы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ