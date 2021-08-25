Выставка «Фарбы Палесся» откроется 3 сентября в Выставочном зале. В день открытия вход бесплатный

Все богатство и колорит природы Мозырщины – в полотнах мастеров, представленных на выставке «Фарбы Палесся». История популярного вернисажа насчитывает уже почти три десятка лет. Проект из года в год становится шире и глубже по форме и содержанию. Экспонируются как именитые мастера кисти и красок, так и молодые художники. В этом году выставка откроется 3 сентября в городском Выставочном зале. В экспозиции будут представлены десятки работ, выполненных как в традиционных направлениях живописи, графики, так и в авангардном стиле. На многих полотнах – красивейшие уголки Полесья, как и заявлено в названии. Мероприятие по случаю открытия начнется в 17.00. В этот вечер вход на выставку – бесплатный.